Мик Шумахер заявил, что сегодня в Формуле-1 многие слишком спешат критиковать

Немецкий пилот команды «Хаас» Мик Шумахер высказал мнение, что многим нужно какое-то время подождать, прежде чем критиковать, особенно если нет всех фактов, которые могут пролить свет на ситуацию.

«В каком-то смысле многие сосредоточены на создании броских заголовков. Да, я и сам прекрасно понимаю, что людям нужно зарабатывать деньги. Но, с другой стороны, я также был бы признателен, если бы такие люди, знаете ли, могли бы потратить больше времени, чтобы собрать все факты.

Я знаю, на что способен. Я знаю, чего стою. Так что я действительно сосредоточен именно на этом», — приводит слова Шумахера издание Autosport.

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