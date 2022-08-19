Мик Шумахер заявил, что сегодня в Формуле-1 многие слишком спешат критиковать
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Немецкий пилот команды «Хаас» Мик Шумахер высказал мнение, что многим нужно какое-то время подождать, прежде чем критиковать, особенно если нет всех фактов, которые могут пролить свет на ситуацию.
«В каком-то смысле многие сосредоточены на создании броских заголовков. Да, я и сам прекрасно понимаю, что людям нужно зарабатывать деньги. Но, с другой стороны, я также был бы признателен, если бы такие люди, знаете ли, могли бы потратить больше времени, чтобы собрать все факты.
Я знаю, на что способен. Я знаю, чего стою. Так что я действительно сосредоточен именно на этом», — приводит слова Шумахера издание Autosport.
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