MotoGP планирует ввести спринтерские гонки в 2023 году

MotoGP хочет ввести спринтерские гонки по аналогии с Формулой-1 и обсудит это с командами в ближайший уикенд. Об этом информирует издание Autosport.
При этом идея MotoGP отличается от практики, которая применяется в настоящее время в Формуле-1: в планах организаторов чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам проводить в следующем году спринтерскую гонку на каждом этапе MotoGP и отделять её от основного Гран-при. Предполагается, что гонщики будут проезжать половину дистанции Гран-при и получать половинчатые очки. Вероятно, стартовая решётка основного заезда по-прежнему будет определяться квалификационной сессией, а не результатом спринтерской гонки. Чтобы адаптироваться к новому формату, придётся пожертвовать одной из практик и воскресным разогревом.
В прошлом сезоне «Королевских гонок» было проведено три спринта. В этом году также пройдут три коротких заезда.
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