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4-кратный победитель Indy500 Элио Кастроневес продолжит выступать в IndyCar в 47 лет

4-кратный победитель Indy500 Элио Кастроневес продолжит выступать в IndyCar в 47 лет
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Бразильский автогонщик Элио Кастроневес объявил, что проведёт сезон-2023 IndyCar в составе команды Meyer Shank Racing, за которую он выступает с 2021 года.

«Я очень рад, что мы с командой сумели договориться о продлении контракта на сезон-2023. Я очень оптимистично смотрю на следующий год из-за того, какого прогресса мы смогли добиться в этом. У нас была хорошая статистика и хорошая энергия», – приводит слова Кастроневеса портал Autosport.

По завершении следующего сезона Кастроневесу будет 48 лет. Он выигрывал гонку Indy500 рекордные четыре раза, 25 раз побеждал в гонках IndyCar и завоевал 47 поул-позиций в этой же серии. Несмотря на это, ему ещё ни разу не удалось выиграть чемпионский титул.

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