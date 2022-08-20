Гонщик NASCAR: круто, что Райкконен приезжает

Чемпион NASCAR Cup Series – 2020 Чейз Эллиотт высказался о возобновлении карьеры финского гонщика Кими Райкконена в серии NASCAR.



«Лучший способ для NACSAR зарабатывать уважение и любовь болельщиков – приглашать гонщиков из других серий, которые имеют общемировое признание. Единственный способ расти – привлекать к спорту больше глаз.



Когда приезжает такой чемпион, как Кими, мне очень интересно, что он скажет. Может, он воспринимает это как грандиозную шутку. Может, он продемонстрирует свои лучшие качества. Может, ему будет тяжело. Все эти исходы могут потенциально повлиять на его мнение. Но как гонщик и большой фанат того, что здесь происходит, я считаю очень крутым то, что он приезжает», – приводит слова Эллиотта NBC Sports.