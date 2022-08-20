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«Макс считает, что я спятил». Отец Ферстаппена прокомментировал свой дебют на ЧМ по ралли

«Макс считает, что я спятил». Отец Ферстаппена прокомментировал свой дебют на ЧМ по ралли
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Отец действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен рассказал о своём дебюте на чемпионате мира по ралли (WRC) и о том, как относится сын к его увлечению.

«Макс считает, что я спятил. Но, конечно же, он меня понимает. Мне весело и ему нравится это, мы с ним созваниваемся каждый день. Я думаю, я и он был бы тут очень быстрым. Мы с ним проводили тестовый день и у меня не было шансов.

Моя главная цель на WRC — финишировать. Тут длинная гонка, но не должно быть проблем с физической точки зрения. Необходимо также сохранять спокойствие, так как впереди у нас ещё много спецучастков», — приводит слова Ферстаппена-старшего Autosport.

После восьми спецучастков на ралли Бельгии WRC отец Макса Ферстаппена располагается на 25-м месте.

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