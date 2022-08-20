Мик Шумахер: не вижу причин, по которым не могу занять первое или второе место в Формуле-1
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился своими целями в Формуле-1 и отметил, что инциденты с авариями никак не влияют на его уверенность в собственных силах.
«Я не возвращаюсь к авариям в своих воспоминаниях. Прекрасно знаю свои возможности и понимаю, чего стою — на этом я и сосредоточен. Просто стараюсь показывать максимум, и этого должно быть достаточно, чтобы добиваться хороших результатов. Так было в Формуле-2, Формуле-3, Формуле-4. Во всех младших сериях я становился первым или вторым. Не вижу причин, почему не могу сделать это и в Формуле-1.
На старте сезона мы потерялись в настройках и начали с нуля. Сейчас мы можем быть вполне довольны тем, чего добились», — цитирует Шумахера Autosport.
В текущем сезоне на счету Мика Шумахера 12 очков.
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