Хорнер рассказал, как изменился Ферстаппен после победы в прошлом сезоне

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что после завоевания чемпионского титула Макс Ферстаппен стал более раскрепощённым.



«Я считаю, что победа в чемпионате во многом сделала Макс свободнее, раскрепощённее. Больше нет ожидания, необходимость выиграть титул, он уже этого добился. Всё, что дальше — бонус. Он стал более опытным и здорово справляется с давлением, что замечательно для парня в его возрасте. Он продолжает развиваться.



Макс может много достичь и наша задача — обеспечить его для этого хорошей машиной. В этом году всё складывается потрясающе. Но мы ничего не принимаем, как должное и хотим сохранить этот импульс. У нас есть серьёзный соперник в лице «Феррари» и набирающий обороты «Мерседес», — приводит слова Хорнера GPFans.



Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов с отрывом от ближайшего преследователя в 80 очков.