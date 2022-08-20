Хаккинен: рад, что ошибся, когда критиковал ранний дебют Ферстаппена

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен признался, что ошибся, когда критиковал «Торо Россо» за ранний дебют Макса Ферстаппена.
Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 17 лет и Хаккинен заявлял, что никогда не позволил бы такому молодому пилоту выступать в гонках.
«Я лично критиковал это решение и считал, что Макс слишком молод. Но я рад, что ошибся и лишь убедился во мнении, что молодые ребята и девушки готовы гораздо лучше в нашем мире. Нужно к ним прислушиваться.
В 16-17 лет я выступал в картинге и это было потрясающе. Невероятная конкуренция, которая заставляла пилотировать на высшем уровне. Тогда я думал, что готов выступать и в Формуле-1, но в то время не считалось, что молодой парень в таком возрасте готов к такому.
Теперь всё изменилось, люди развиваются быстрее и команды сейчас организованы намного лучше. Тем не менее, нужен большой талант, нацеленность и дисциплина, чтобы достичь успеха. Максу это сделать удалось», — приводит слова Хаккинена Motorsport.
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