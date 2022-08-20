Бывший пилот Формулы-1: на лучшей машине Хэмилтон регулярно побеждал бы Расселла

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя сравнил между собой пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла.
«На мой взгляд, Льюис постепенно начинает забираться в голову Джорджу. И выступает лучше ожидаемого, так что между ними будет сложная борьба. Да, Расселла можно назвать «Мистер Стабильность», но на подиумы попадает Льюис. Если бы у них были две быстрейшие машины, то Хэмилтон выигрывал бы регулярно. Кем хочет быть Расселл — «Мистером Стабильность» или победителем?
Льюис на лучшем болиде всегда побеждал и постоянно переигрывал напарников. Безусловно, важно быть стабильным, но ещё надо пилотировать быстрее напарника, если собираешься побеждать», — цитирует Монтойю Vegas Insider.
В общем зачёте пилотов Расселл располагается на четвёртом месте и опережает Хэмилтона на 12 очков.
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