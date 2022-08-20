Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший пилот Формулы-1: на лучшей машине Хэмилтон регулярно побеждал бы Расселла

Бывший пилот Формулы-1: на лучшей машине Хэмилтон регулярно побеждал бы Расселла
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя сравнил между собой пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла.

«На мой взгляд, Льюис постепенно начинает забираться в голову Джорджу. И выступает лучше ожидаемого, так что между ними будет сложная борьба. Да, Расселла можно назвать «Мистер Стабильность», но на подиумы попадает Льюис. Если бы у них были две быстрейшие машины, то Хэмилтон выигрывал бы регулярно. Кем хочет быть Расселл — «Мистером Стабильность» или победителем?

Льюис на лучшем болиде всегда побеждал и постоянно переигрывал напарников. Безусловно, важно быть стабильным, но ещё надо пилотировать быстрее напарника, если собираешься побеждать», — цитирует Монтойю Vegas Insider.

В общем зачёте пилотов Расселл располагается на четвёртом месте и опережает Хэмилтона на 12 очков.

Новость по теме
Вольф ожидает напряжённость в отношениях Хэмилтона и Расселла
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022