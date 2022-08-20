Шесть человек ждёт суд за попытку сорвать гонку Гран-при Великобритании
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Шесть человек, прорвавшихся на трассу на первом круге гонки Гран-при Великобритании, ждёт суд, сообщает Motorsport Week.
Самому старшему из них 46 лет, младшему — 21 год. Все они обвиняются в заговоре с целью нанесения общественного вреда. Двое из шести обвиняемых были заключены под стражу после предварительных слушаний, остальные четверо были отпущены под залог.
3 октября 2022 года состоится первое полноценное слушание по делу всех шести подсудимых.
Напомним, протестующие прорвались на трассу, однако в тот момент гонка уже была остановлена красным флагом из-за серьёзной аварии на первом круге с участием сразу нескольких пилотов. В наиболее тяжёлое положение в этой аварии угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом.
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