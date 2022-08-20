Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шесть человек ждёт суд за попытку сорвать гонку Гран-при Великобритании

Шесть человек ждёт суд за попытку сорвать гонку Гран-при Великобритании
Комментарии

Шесть человек, прорвавшихся на трассу на первом круге гонки Гран-при Великобритании, ждёт суд, сообщает Motorsport Week.

Самому старшему из них 46 лет, младшему — 21 год. Все они обвиняются в заговоре с целью нанесения общественного вреда. Двое из шести обвиняемых были заключены под стражу после предварительных слушаний, остальные четверо были отпущены под залог.

3 октября 2022 года состоится первое полноценное слушание по делу всех шести подсудимых.

Напомним, протестующие прорвались на трассу, однако в тот момент гонка уже была остановлена красным флагом из-за серьёзной аварии на первом круге с участием сразу нескольких пилотов. В наиболее тяжёлое положение в этой аварии угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом.

Новость по теме
«Это насколько нужно быть безмозглыми?» Вильнёв раскритиковал протестующих в Сильверстоуне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022