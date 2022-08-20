Шесть человек ждёт суд за попытку сорвать гонку Гран-при Великобритании

Шесть человек, прорвавшихся на трассу на первом круге гонки Гран-при Великобритании, ждёт суд, сообщает Motorsport Week.



Самому старшему из них 46 лет, младшему — 21 год. Все они обвиняются в заговоре с целью нанесения общественного вреда. Двое из шести обвиняемых были заключены под стражу после предварительных слушаний, остальные четверо были отпущены под залог.



3 октября 2022 года состоится первое полноценное слушание по делу всех шести подсудимых.



Напомним, протестующие прорвались на трассу, однако в тот момент гонка уже была остановлена красным флагом из-за серьёзной аварии на первом круге с участием сразу нескольких пилотов. В наиболее тяжёлое положение в этой аварии угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом.

Новость по теме «Это насколько нужно быть безмозглыми?» Вильнёв раскритиковал протестующих в Сильверстоуне