Тост рассказал, чего не хватило Монтойе для победы в чемпионате Формулы-1
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о колумбийском экс-пилоте Формулы-1 Хуане Пабло Монтойе.
«Монтойя — невероятно талантливый пилот. Но ему не хватило дисциплины, чтобы одолеть Михаэля Шумахера. Шумахер действительно жил Формулой-1, в то время как Монтойя — нет. За счёт природного таланта Монтойя вполне мог стать чемпионом. Но одного таланта для титула мало. Нужно быть дисциплинированным, чтобы реализовать свой талант», — приводит слова Тоста F1i.
Монтойя выступал в Формуле-1 с 2001 по 2006 год. За это время он записал на свой счёт семь побед и ещё он 23 раза побывал на подиуме.
Кроме того, на счету Монтойи есть две победы в «500 милях Индианаполиса» — в 2000 и 2015 годах.
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