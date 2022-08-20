Тост рассказал, чего не хватило Монтойе для победы в чемпионате Формулы-1

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о колумбийском экс-пилоте Формулы-1 Хуане Пабло Монтойе.



«Монтойя — невероятно талантливый пилот. Но ему не хватило дисциплины, чтобы одолеть Михаэля Шумахера. Шумахер действительно жил Формулой-1, в то время как Монтойя — нет. За счёт природного таланта Монтойя вполне мог стать чемпионом. Но одного таланта для титула мало. Нужно быть дисциплинированным, чтобы реализовать свой талант», — приводит слова Тоста F1i.



Монтойя выступал в Формуле-1 с 2001 по 2006 год. За это время он записал на свой счёт семь побед и ещё он 23 раза побывал на подиуме.



Кроме того, на счету Монтойи есть две победы в «500 милях Индианаполиса» — в 2000 и 2015 годах.