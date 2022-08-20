Де ла Роса: у Ферстаппена есть всё, чтобы стать одним из лучших пилотов в истории Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Думаю, у Макса есть все, чтобы стать одним из лучших пилотов в истории Формулы-1. У него есть все качества, это точно. Только время покажет, за какие команды он будет выступать в будущем и насколько конкурентоспособными они будут в ближайшие десять лет. Но у Макса точно есть всё, чтобы стать одним из лучших.
Думаю, на данный момент Ферстаппен — лучший в пелотоне. Но стоит не забывать о таких гонщиках, как Хэмилтон, Алонсо и Леклер. Мне нравятся Норрис, Расселл и Сайнс — все они находятся на высоком уровне. Но если бы мне нужно было назвать гонщика, который сейчас на пике формы и движется только вверх, то это Макс», — приводит слова де ла Росы RacingNews365.
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