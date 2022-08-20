Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Педро де ла Роса объяснил, в чём заключается главное отличие Ферстаппена от Леклера

Педро де ла Роса объяснил, в чём заключается главное отличие Ферстаппена от Леклера
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса рассказал, в чём, по его мнению, кроется наибольшая разница между монегаском Шарлем Леклером и нидерландцем Максом Ферстаппеном.

«Я думаю, их можно сравнивать с точки зрения чистой скорости. Они оба очень быстры, особенно в рамках отдельного круга. Кроме того, Макс и Шарль очень умны.

Самая большая разница заключается в том, что Ферстаппен гораздо лучше держит себя в руках, контролирует ситуацию.

Он вообще не делает ошибок, я не имею в виду даже развороты или крушения. Как часто вы видите, чтобы он блокировал шины?

Несмотря на все обстоятельства, Макс всегда держит ситуацию под контролем – идёт дождь или погода сухая, свободная практика это или гонка», – приводит слова де ла Росы RacingNews365.

6 случаев, когда гонщики Ф-1 упускали титул с быстрейшей машиной. Леклер — следующий? 6 случаев, когда гонщики Ф-1 упускали титул с быстрейшей машиной. Леклер — следующий?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022