Педро де ла Роса объяснил, в чём заключается главное отличие Ферстаппена от Леклера

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса рассказал, в чём, по его мнению, кроется наибольшая разница между монегаском Шарлем Леклером и нидерландцем Максом Ферстаппеном.



«Я думаю, их можно сравнивать с точки зрения чистой скорости. Они оба очень быстры, особенно в рамках отдельного круга. Кроме того, Макс и Шарль очень умны.



Самая большая разница заключается в том, что Ферстаппен гораздо лучше держит себя в руках, контролирует ситуацию.



Он вообще не делает ошибок, я не имею в виду даже развороты или крушения. Как часто вы видите, чтобы он блокировал шины?



Несмотря на все обстоятельства, Макс всегда держит ситуацию под контролем – идёт дождь или погода сухая, свободная практика это или гонка», – приводит слова де ла Росы RacingNews365.