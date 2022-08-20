Педро де ла Роса объяснил, в чём заключается главное отличие Ферстаппена от Леклера
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса рассказал, в чём, по его мнению, кроется наибольшая разница между монегаском Шарлем Леклером и нидерландцем Максом Ферстаппеном.
«Я думаю, их можно сравнивать с точки зрения чистой скорости. Они оба очень быстры, особенно в рамках отдельного круга. Кроме того, Макс и Шарль очень умны.
Самая большая разница заключается в том, что Ферстаппен гораздо лучше держит себя в руках, контролирует ситуацию.
Он вообще не делает ошибок, я не имею в виду даже развороты или крушения. Как часто вы видите, чтобы он блокировал шины?
Несмотря на все обстоятельства, Макс всегда держит ситуацию под контролем – идёт дождь или погода сухая, свободная практика это или гонка», – приводит слова де ла Росы RacingNews365.
Комментарии
- 21 августа 2022
-
00:29
- 20 августа 2022
-
23:42
-
23:31
-
22:53
-
21:49
-
21:19
-
21:00
-
20:06
-
19:01
-
18:40
-
17:44
-
17:22
-
17:13
-
16:35
-
15:31
-
14:52
-
14:12
-
13:27
-
12:37
-
11:34
-
10:22
-
09:42
-
01:06
-
00:15
- 19 августа 2022
-
22:41
-
22:00
-
20:30
-
19:56
-
18:52
-
17:57
-
16:42
-
16:04
-
14:28
-
13:51
-
12:26
Партнерский контент