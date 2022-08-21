Александр Албон рассказал, как болид «Уильямса» изменился после обновлений

Пилот «Уильямса» Александр Албон объяснил, как изменился его болид после обновлений, а также поделился ожиданиями от ближайших гонок.



«Мы знаем, в чём мы слабы, и знаем, почему мы слабы, что очень важно для потенциального прогресса.



Мы знаем, что наши обновления сделали болид немного более чувствительным. Когда условия подходящие, наша машина довольно быстра. Всё, что нам нужно, – это выяснить, как добиться стабильности, то есть чтобы болид «Уильямса» был быстр на большем количестве трасс.



Думаю, что однажды наша машина будет боеспособна на всех трассах. На данный момент нам приходится полагаться на отдельные треки, на которых мы потенциально можем побороться за очки.



Думаю, Спа и Монца – не самые плохие трассы для нас, посмотрим, что мы сможем сделать», – приводит слова Албона RacingNews365.

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