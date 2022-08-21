Ньюгарден выиграл гонку IndyCar в Сент-Луисе и сократил отставание от Пауэра до 3 очков

Пилот команды «Пенске» Джозеф Ньюгарден выиграл гонку Bommarito Automotive Group 500 на овале в Сент-Луисе. Для Джозефа Ньюгардена эта победа стала уже пятой в нынешнем сезоне.



Вторым финишировал новичок сезона, пилот команды «Дэйл Койн Рейсинг» Дэвид Малукас. Для Дэвида этот результат стал лучшим в карьере.



Тройку сильнейших по итогам гонки замкнул австралиец Скотт Макглоклин.



Благодаря этой победе Джозеф Ньюгарден закрепился на второй позиции в чемпионате и сократил отставание от Уилла Пауэра, лидера сезона, до трёх очков.



IndyCar. Сент-Луис (топ-10):



1. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 85 кругов.

2. Дэвид Малукас («Дэйл Койн Рейсинг») +3.5441.

3. Скотт Макглоклин («Пенске») +14.8481.

4. Патрисио О'Уорд («Макларен») +15,9694.

5. Такума Сато («Дэйл Койн Рейсинг») +18,4253.

6. Уилл Пауэр («Пенске») +22,9626.

7. Маркус Эрикссон («Ганасси») +23,3542.

8. Скотт Диксон («Ганасси») +23,6130.

9. Алекс Палоу («Ганасси») +24,4659.

10. Грэм Рэйхол («Рэйхол Леттерман Ланиган») +27,6401.



Положение в чемпионате (топ-10):



1. Уилл Пауэр («Пенске») — 482 очка.

2. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 478.

3. Скотт Диксон («Ганасси») — 468.

4. Маркус Эрикссон («Ганасси») — 465.

5. Алекс Палоу («Ганасси») 439.

6. Скотт Макглоклин («Пенске») — 428.

7. Патрисио О’Уорд («Макларен») — 424.

8. Феликс Розенквист («Макларен») — 340.

9. Александер Росси («Андретти») — 335.

10. Колтон Херта («Андретти») — 334.