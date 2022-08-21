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Ньюгарден выиграл гонку IndyCar в Сент-Луисе и сократил отставание от Пауэра до 3 очков

Ньюгарден выиграл гонку IndyCar в Сент-Луисе и сократил отставание от Пауэра до 3 очков
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Пилот команды «Пенске» Джозеф Ньюгарден выиграл гонку Bommarito Automotive Group 500 на овале в Сент-Луисе. Для Джозефа Ньюгардена эта победа стала уже пятой в нынешнем сезоне.

Вторым финишировал новичок сезона, пилот команды «Дэйл Койн Рейсинг» Дэвид Малукас. Для Дэвида этот результат стал лучшим в карьере.

Тройку сильнейших по итогам гонки замкнул австралиец Скотт Макглоклин.

Благодаря этой победе Джозеф Ньюгарден закрепился на второй позиции в чемпионате и сократил отставание от Уилла Пауэра, лидера сезона, до трёх очков.

IndyCar. Сент-Луис (топ-10):

1. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 85 кругов.
2. Дэвид Малукас («Дэйл Койн Рейсинг») +3.5441.
3. Скотт Макглоклин («Пенске») +14.8481.
4. Патрисио О'Уорд («Макларен») +15,9694.
5. Такума Сато («Дэйл Койн Рейсинг») +18,4253.
6. Уилл Пауэр («Пенске») +22,9626.
7. Маркус Эрикссон («Ганасси») +23,3542.
8. Скотт Диксон («Ганасси») +23,6130.
9. Алекс Палоу («Ганасси») +24,4659.
10. Грэм Рэйхол («Рэйхол Леттерман Ланиган») +27,6401.

Положение в чемпионате (топ-10):

1. Уилл Пауэр («Пенске») — 482 очка.
2. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 478.
3. Скотт Диксон («Ганасси») — 468.
4. Маркус Эрикссон («Ганасси») — 465.
5. Алекс Палоу («Ганасси») 439.
6. Скотт Макглоклин («Пенске») — 428.
7. Патрисио О’Уорд («Макларен») — 424.
8. Феликс Розенквист («Макларен») — 340.
9. Александер Росси («Андретти») — 335.
10. Колтон Херта («Андретти») — 334.

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