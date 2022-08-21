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Леклер: мама сильно переживает из-за гонок, но я не знаю, как её успокоить

Леклер: мама сильно переживает из-за гонок, но я не знаю, как её успокоить
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал об отношении своей матери к гонкам.

«Мама всегда сильно переживает. Но я не знаю, что сказать и как её успокоить. Разве что: «Мама, я люблю то, чем занимаюсь». Не буду говорить ей, что буду осторожен, потому что это ложь. Я выкладываюсь по полной, что бы там ни было. Она знает, что гонки – опасный вид спорта и так будет всегда. Но она понимает, что я счастлив за рулём гоночной машины», — приводит слова Шарля Леклера GQ-magazine.

В нынешнем сезоне Шарль Леклер занимает второе место в личном зачёте чемпионата мира, уступая 80 очков лидеру сезона — пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. На счету Леклера в сезоне-2022 три победы.

Следующий этап чемпионата мира пройдёт в Бельгии со 2 по 4 сентября.

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