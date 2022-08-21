«Ред Булл» разрабатывает облегчённое шасси. Названа примерная прибавка в скорости

Команда Формулы-1 «Ред Булл» разрабатывает более лёгкое шасси, чтобы снизить массу болида. Об этом информирует издание Motorsport Netherlands со ссылкой на Auto Motor und Sport.

Отмечается, что австрийскому гоночному коллективу придётся провести краш-тесты и статические испытания ФИА. Предполагается, что прибавка в скорости составит приблизительно 0,2 – 0,3 секунды на круге.

Сообщается также, что ещё одна команда подала заявку на краш-тесты. О ком идёт речь, неизвестно, но это не «Мерседес».

По имеющимся данным, уточняется в источнике, перед летним перерывом болид «Мерседеса» был на восемь килограммов тяжелее минимума (798 кг), «Ред Булл» – на семь, «Хаас» и «Макларен» – на три, «Альпин» – на два.

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