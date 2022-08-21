Риккардо — о карьере: Перес был уже на исходе, а теперь он потенциально борется за титул
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Пилот команды «Макларен» австралиец Даниэль Риккардо высказался о своих карьерных перспективах.
«Когда мне было 27 лет, я думал: «Ах, я становлюсь старше». И это правда, но я также и узнаю больше об этом виде спорта. И я знаю, что на многое нужно время.
Все считают, что способны победить. Хочется побеждать уже завтра, однако это не всегда получается. Даже сейчас, говоря о 2024 и 2025 годах, трудно что-либо предположить. Однако вы не можете не обращать внимания на то, что когда-то карьера Переса была на исходе. А теперь он потенциально борется за звание чемпиона мира. Спорт может очень быстро измениться», – приводит слова пилота издание Motorsport.
Ранее в интервью Риккардо заявил, что заслуживает места в Формуле-1.
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