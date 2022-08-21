Ферстаппен рассказал, как относится к критике со стороны фанатов соперников

Чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен рассказал, как относится к критике со стороны болельщиков, представляющих его ближайших конкурентов.
«Когда вы конкурируете с их любимым пилотом, то всё становится более напряжённым, ведь это личное. Болельщикам Льюиса на самом деле всё равно, кто финиширует на 18-м месте, но всё становится горячее, когда вы являетесь прямым конкурентом.
Это нормально, но я не обязан подстраиваться под то, что нравится фанату, потому что я – это я. И я не собираюсь меняться, потому что если вы делаете это, то станете фальшивкой. И если я кому-то не нравлюсь – это нормально», – приводит слова Ферстаппена издание Channel 4.
Ранее бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса объяснил, в чём заключается главное отличие Ферстаппена от Леклера.
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