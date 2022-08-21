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Глава «Макларена» отреагировал на возможное вхождение «Порше» и «Ауди» в Формулу-1

Глава «Макларена» отреагировал на возможное вхождение «Порше» и «Ауди» в Формулу-1
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Глава команды «Макларен» Андреас Зайдль прокомментировал слухи о готовящемся вхождении в Формулу-1 автоконцернов «Порше» и «Ауди» в 2026 году.

«Для Формулы-1, для нас – конкурентов – было бы здорово, если бы такие великие бренды, как «Порше» и «Ауди», вошли в серию. Я участвовал в противостоянии между «Порше» и «Ауди» на протяжении нескольких лет, было интересно. И если они захотят повторить это, то я как болельщик буду наблюдать с большим удовольствием», – приводит слова Зайдля издание Motorsport Week.

Согласно последним слухам, в «Порше» намереваются приобрести 50% акций «Ред Булл» и разрабатывать моторы совместно с австрийцами. Что же касается «Ауди», то в случае прихода в Формулу-1 компания должна постепенно получить контрольный пакет акций «Заубера» и самостоятельно разрабатывать двигатель.

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Источник: ещё один автоконцерн может войти в Ф-1, помимо «Порше» и «Ауди», в 2026 году
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