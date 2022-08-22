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«Это начало приключения». В «Феррари» высказались о проблемах из-за урезания бюджета

«Это начало приключения». В «Феррари» высказались о проблемах из-за урезания бюджета
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Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекис высказался о трудности управления командой из-за урезания допустимого бюджета.

«Верно, уровень ограничений огромен. И с этим ещё не покончено, поскольку, как вы знаете, существуют различные этапы в урезании бюджета. Помимо этого, вам также необходимо учесть новые болиды.

Я считаю, что это начало приключения, поскольку в действительности речь идёт не о цифрах предельного бюджета или о том, как они меняются из-за инфляции. Существует один ключевой фактор – и это контроль. Нам как виду спорта потребовались десятилетия, чтобы взрастить правила, и теперь у вас появилось нечто сильно ограничивающее топовые команды, что, в свою очередь, требует высочайшего уровня контроля», – приводит слова функционера издание Racingnews365.

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