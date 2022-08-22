Райкконен прокомментировал свою аварию в дебютной гонке NASCAR Cup
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Чемпион мира 2007 года бывший пилот Формулы-1 Кими Райкконен высказался об аварии в дебютной гонке NASCAR Cup Series, из-за которой финн был вынужден сойти с дистанции.
«Я не знаю, что произошло впереди. Я хорошо двигался, они все начали выезжать на внутреннюю траекторию, а я держался своей линии. Мне сообщили, что кого-то развернуло на дороге, все начали разъезжаться в разные стороны, и я получил удар в бок. Ничего не мог с этим поделать. У меня вывернуло руль и что-то не так с запястьем, но это поправимо. Всё это часть нашей игры», — цитирует Райкконена Racer.
В своей дебютной гонке в NASCAR Cup Series Райкконен влетел в Лориса Хеземанса и сошёл с дистанции. В квалификации до этого экс-пилот Формулы-1 показал 27-й результат.
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