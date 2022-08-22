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Экс-пилот Формулы-1 считает, что у Алонсо есть шанс на победы с «Астон Мартин»

Экс-пилот Формулы-1 считает, что у Алонсо есть шанс на победы с «Астон Мартин»
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя оценил переход Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» по окончании нынешнего сезона.

Напомним, в начале августа стало известно, что Алонсо подписал многолетний контракт с «Астон Мартин», который вступит в силу с начала сезона-2023.

«Надо понимать, что плохой сезон «Астон Мартин» сейчас не означает, что следующие два года тоже будут такими. Думаю, контракт Фернандо рассчитан более чем на год, что и стало ключевым фактором в уходе из «Альпин».

«Мерседес» всегда производит хорошие двигатели, а у «Астон Мартин» были неплохие болиды. Всё может сложиться. Я бы предположил, что шанс на победы в долгосрочной перспективе есть. И, возможно, Алонсо считает, что он сможет изменить ситуацию. Так что это отличная возможность», — цитирует Монтойю Vegas Insider.

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