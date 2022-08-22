Джовинацци выступит за «Хаас» в двух пятничных тренировках

Экс-пилот «Альфа Ромео», резервист «Феррари» Антонио Джовинацци выступит за «Хаас» на двух пятничных тренировках — на Гран-при Италии 9 сентября и Гран-при США 21 октября.



Мик Шумахер и Кевин Магнуссен по разу уступят место Джовинацци.



«Я рад, что у меня есть возможность снова поучаствовать в практике Формулы-1. Важно, помимо работы на симуляторе, испытывать и настоящую машину, так что я с нетерпением жду момента, когда надену костюм и шлем. Для меня это возможность почувствовать в испытаниях машины нового поколения, и это поможет мне быть готовым, если придётся кого-то заменить», — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Хааса».



Ранее Джовинацци, выступающий также в Формуле-Е, из-за травмы руки не смог принять участие в заключительной гонке сезона.

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