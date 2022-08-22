Бывший босс Формулы-1 Экклстоун не признал вину в мошенничестве на $ 472 млн

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выступил на заседании суда по поводу обвинений в налоговом мошенничестве.



Напомним, 91-летнего бизнесмена подозревают в том, что он представил в налоговую службу Великобритании ложные данные о своих зарубежных активах и скрыл от налоговой порядка £ 400 млн, выведя средства на офшорные счета.



На заседании суда Экклстоун не признал вину. Он заявил, что создавал лишь один траст в пользу своих дочерей и не является владельцем каких-либо других зарубежных счетов, которые были созданы, чтобы обойти налоговую систему Великобритании.



На данный момент Экклстоун отпущен под залог. Его дело продолжат рассматривать, и очередное заседание состоится 19 сентября.

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