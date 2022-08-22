В «Хаасе» объяснили, почему «Феррари» попросила их задействовать Джовинацци

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал информацию о том, что резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци проведёт две тренировки в американской команде.
«Мы рады приветствовать Антонио Джовинацци, вернувшегося в команду на две тренировки. «Феррари» очень хотела, чтобы Антонио получил время в машине новой спецификации во время гоночного уикенда, и, естественно, мы были рады помочь.
В 2017 году у нас была схожая ситуация. Сейчас он получит совсем другой опыт и даст нам нужную информацию в Италии и США. С нетерпением жду Антонио в паддоке вместе с нами», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
Ранее стало известно, что Антонио Джовинацци проведёт в составе «Хааса» две тренировки — 9 сентября на Гран-при Италии и 21 октября на Гран-при США.
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