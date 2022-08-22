Ферстаппен не считает, что «Феррари» дарит ему титул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё лидерство в текущем сезоне.



«Все пытаются выдать максимальный уровень, и это иногда тяжело. Мне трудно комментировать ошибки, потому что это никогда не случается нарочно. Могу лишь сказать, что я всегда стараюсь показать лучший результат, но иногда выступаешь хуже, иногда лучше.



Мы, как и «Феррари», потеряли некоторое количество очков, у нас возникали проблемы. Так что трудно сказать, что они мне помогают и дарят чемпионство. В конце концов и я, и моя команда должны добиваться результата», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.



На данный момент Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, опережая ближайшего преследователя в лице Шарля Леклера на 80 очков.

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