«Это спортивное кидалово, рэкет а-ля 90-е». Депутат Свищёв — об отмене гонок Ф-1 в России

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали о полной отмене гонок Гран-при в России.



«Хочу заметить, что Доменикали сказал «никогда не будет Формулы-1 в России». Во-первых, перед тем как заявлять такие вещи, ему стоило внимательно посмотреть на свой контракт, на сколько лет он подписан — на два, три года? Он сам наёмный работник, и заявлять подобное он может только на время действия своего контракта. Во-вторых, в случае отмены чемпионата было бы неплохо вернуть нам те оплаты, которые были проведены. Не хотят проводить гонки? И не надо. Только деньги пусть вернут, которые были заплачены за предстоящие соревнования. А то очень похоже на спортивное кидалово, на рэкет а-ля 90-е. Сначала подписывают контракты, а потом кидают на деньги. Мне кажется, это совсем не спортивный принцип.



Думаю, в ближайшее время отношения с нами нормализуются и Россия вернётся в спортивное мировое сообщество. Доменикали надо внимательно отнестись к своим словам, а мы будем рассматривать возможность компенсации за причинённый финансовый и моральный ущерб. По крайней мере, руководителям нашего этапа гонок я рекомендую это сделать», — приводит слова Свищёва Legalbet.