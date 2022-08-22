«Это спортивное кидалово, рэкет а-ля 90-е». Депутат Свищёв — об отмене гонок Ф-1 в России

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали о полной отмене гонок Гран-при в России.
«Хочу заметить, что Доменикали сказал «никогда не будет Формулы-1 в России». Во-первых, перед тем как заявлять такие вещи, ему стоило внимательно посмотреть на свой контракт, на сколько лет он подписан — на два, три года? Он сам наёмный работник, и заявлять подобное он может только на время действия своего контракта. Во-вторых, в случае отмены чемпионата было бы неплохо вернуть нам те оплаты, которые были проведены. Не хотят проводить гонки? И не надо. Только деньги пусть вернут, которые были заплачены за предстоящие соревнования. А то очень похоже на спортивное кидалово, на рэкет а-ля 90-е. Сначала подписывают контракты, а потом кидают на деньги. Мне кажется, это совсем не спортивный принцип.
Думаю, в ближайшее время отношения с нами нормализуются и Россия вернётся в спортивное мировое сообщество. Доменикали надо внимательно отнестись к своим словам, а мы будем рассматривать возможность компенсации за причинённый финансовый и моральный ущерб. По крайней мере, руководителям нашего этапа гонок я рекомендую это сделать», — приводит слова Свищёва Legalbet.
- 22 августа 2022
-
17:25
-
16:47
-
16:09
-
14:36
-
14:14
-
12:58
-
12:33
-
11:04
-
10:10
-
03:20
-
01:29
-
00:36
- 21 августа 2022
-
23:57
-
22:59
-
20:55
-
19:16
-
18:53
-
17:27
-
16:54
-
15:58
-
15:38
-
14:39
-
12:54
-
11:38
-
09:47
-
00:35
-
00:29
- 20 августа 2022
-
23:42
-
23:31
-
22:53
-
21:49
-
21:19
-
21:00
-
20:06
-
19:01