Ферстаппен: второму титулу я не буду радоваться так же сильно, как первому
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Пилот «Ред Булл», чемпион мира 2021 года Макс Ферстаппен считает, что второй выигранный титул принесёт ему меньше эмоций, чем первый.
«Думаю, если я выиграю второй титул, то я не буду радоваться так же сильно, как первому. Это то же самое, что первая гонка, которая была моей самой эмоциональной «победой» из всех, не считая победы в чемпионате. Остальные уже не принесут столько эмоций, потому что подобное можно испытать лишь однажды.
Думаю, всё будет иначе, но я предпочитаю пока не думать об этом. У нас всё отлично, но мы должны продолжать в том же духе. Я верю, что какое-то время мы сможем быть успешными, поэтому я и подписал с «Ред Булл» многолетний контракт», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.
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