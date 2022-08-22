Ферстаппен: второму титулу я не буду радоваться так же сильно, как первому

Пилот «Ред Булл», чемпион мира 2021 года Макс Ферстаппен считает, что второй выигранный титул принесёт ему меньше эмоций, чем первый.



«Думаю, если я выиграю второй титул, то я не буду радоваться так же сильно, как первому. Это то же самое, что первая гонка, которая была моей самой эмоциональной «победой» из всех, не считая победы в чемпионате. Остальные уже не принесут столько эмоций, потому что подобное можно испытать лишь однажды.



Думаю, всё будет иначе, но я предпочитаю пока не думать об этом. У нас всё отлично, но мы должны продолжать в том же духе. Я верю, что какое-то время мы сможем быть успешными, поэтому я и подписал с «Ред Булл» многолетний контракт», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.