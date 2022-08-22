Сайнс оценил свои шансы побороться за титул в сезоне-2022

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своих шансах побороться за титул в нынешнем сезоне.



«Статистически всё возможно. Мои намерения не поменялись, я всё ещё хочу побеждать в каждой гонке этого невероятного сезона. Всё быстро меняется, и это помогает мне поверить, что всё возможно. Этот год отличается от предыдущих сезонов. Гонки стали лучше, в них больше событий, я буду верить в это, пока всё не завершится.



В этом году я уже в начале сезона отстал на 50 очков. Сложно быть претендентом на титул с таким стартом. Но в последних гонках я был наравне с лучшими. И я соревнуюсь с ними, пусть и отдал большую цену за проблемы в начале сезона», — приводит слова Карлоса Сайнса официальный сайт Формулы-1.



Сайнс отстаёт от лидера чемпионата Макса Ферстаппена на 102 очка.