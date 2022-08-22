Риккардо провёл отпуск с дочерью экс-пилота Ф-1. Пресса утверждает, что они в отношениях

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо провёл отпуск в США с Хайди Бергер, дочерью бывшего гонщика Формулы-1 Герхарда Бергера. Фотографии австралийского гонщика «Макларена» с Хайди появились в его социальных сетях.

Как сообщают различные СМИ, спортсмен встречается с дочерью Бергера — первые сообщения о том, что они состоят в отношениях, появились ещё в 2019 году.



В нынешнем сезоне Риккардо находится в подвешенном состоянии — в паддоке ходит много слухов о его потенциальном уходе из «Макларена» по окончании сезона. Сообщалось, что сторона Риккардо намерена потребовать финансовую компенсацию в размере около $ 21 млн от команды «Макларен» в случае расторжения контракта, который действует до конца следующего сезона.



По слухам, Риккардо в следующем сезоне может заменить его соотечественник Оскар Пиастри.