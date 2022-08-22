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Источник: Гран-при Бельгии может остаться в календаре сезона-2023

Источник: Гран-при Бельгии может остаться в календаре сезона-2023
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Нидерландский журналист Эрик ван Харен сообщил, что Гран-при Бельгии имеет большие шансы на то, чтобы остаться в календаре чемпионата мира в следующем сезоне.

«Сейчас высоки шансы, что Гран-при ЮАР вернётся в календарь только в 2024 году, а не в следующем сезоне. Значит, вероятность того, что Спа сохранит место в календаре в 2023 году, высока. И останется в нём как минимум на год», — цитирует ван Харена GPFans.

Напомним, ранее сообщалось, что в следующем сезоне Формула-1 может отказаться от проведения этапа в Бельгии, что вызвало недовольство среди гонщиков.

В нынешнем сезоне Гран-при Бельгии состоится уже на этой неделе — с 26 по 28 августа. В преддверии нынешнего сезона на трассе была произведена реконструкция.

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