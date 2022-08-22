Промоутер Гран-при Бельгии: переговоры с Формулой-1 идут сложно

Промоутер Гран-при Бельгии Ванесса Мэйс рассказала о том, как проходят переговоры о сохранении гонки в календаре чемпионата мира.
«Мы ведём переговоры с Формулой-1, руководством чемпионата. Это сложные переговоры. Их не делают легче постоянно появляющиеся слухи. Я постоянно вижу в СМИ различную информацию. То мы уже договорились, то нам вообще не на что надеяться и не стоит питать иллюзий, то мы ведём переговоры. Мне это неинтересно.
Думаю, Формула-1 хотела бы сохранить Гран-при Бельгии в будущем – и, в частности, проводить его именно в Спа. Сейчас все политические силы Бельгии мобилизованы для того, чтобы сохранить гонку на «Спа» в календаре Формулы-1», — приводит слова Мэйс GPFans.
Напомним, ранее сообщалось, что в следующем сезоне Формула-1 может отказаться от проведения этапа в Бельгии, что вызвало недовольство среди гонщиков.
В нынешнем сезоне Гран-при Бельгии состоится уже на этой неделе — с 26 по 28 августа. В преддверии нынешнего сезона на трассе была произведена реконструкция.
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