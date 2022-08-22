Норрис назвал три трассы, на которых в любом случае должны проводиться Гран-при

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о возможном исключении Гран-при Бельгии из календаря чемпионата мира.



«Я буду очень расстроен, если Гран-при Бельгии не будет в календаре чемпионата. Думаю, в современном мире слишком многое становится зависимым от денег, вот в чём проблема. Всё становится просто бизнесом.



Лишиться гонки в Бельгии будет обидно. Спа — одна из самых крутых трасс чемпионата мира. Эта гонка имеет историческую ценность для Формулы-1. Как и Гран-при Монако, причём, как я знаю, организаторы этапа в Монако вообще не платят денег за проведение гонки. Но Гран-при остаётся в календаре Формулы-1. То же самое я бы сказал и о Монце. Пока Формула-1 существует, эти три гонки должны проводиться обязательно», — приводит слова Ландо Норриса Autosport.