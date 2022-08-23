«Команда опоздала». Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему он не выступил в Уоткинс-Глене

Бывший гонщик Формулы-1 Тарсо Маркес объяснил, почему он в итоге не выступил на этапе NASCAR в Уоткнис-Глене.
«Команда со всем опоздала. Мы далеки от готовности. Идея заключалась в том, чтобы провести несколько гонок в этом году, понять, как всё работает в команде, а в следующем сезоне сделать всё правильно.
Но я по-прежнему надеюсь провести одну или две гонки в этом году. Мы ведём переговоры о том, чтобы получить машину другой команды, уже собранную, и провести на ней тесты. Сделать команду жизнеспособной, собрать машину с нуля в этом году не представляется возможным. Это очень мложно.
У нас есть спонсоры на следующий сезон, но у меня серьёзные проблемы с календарём. Гонки проходят почти каждые выходные, это сложно. Мы ведём переговоры о том, как много гонок я смогу провести в следующем году. Но я надеюсь поучаствовать и в этом сезоне», — приводит слова Маркеса Motorsport.
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