Гасли рассказал, как изменился Цунода после дебютного года в Формуле-1

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о том, как изменилось поведение его напарника Юки Цуноды по сравнению с прошлым сезоном, когда японец только дебютировал в Формуле-1.
«Сейчас он стал серьёзнее относиться к гонкам, и это правильный подход. Если верить его словам, то сказалось и моё влияние. В новом сезоне мы больше действуем как команда, а год назад были словно по отдельности, в том числе потому, что ему не хватало опыта. Теперь он лучше всё понимает, даёт обратную связь, и мы работаем над тем, чтобы машина была быстрее.
Мне нравится, что у него нет барьеров. Если в голове появилась мысль, то будет озвучена спустя десятую долю секунды. Возможно, потом он жалеет об этом», — приводит слова Гасли Autosport.
В нынешнем сезоне Гасли набрал 16 очков и располагается на 13-м месте в общем зачёте пилотов. У Цуноды 11 очков и 16-е место.
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