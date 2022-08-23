Хэмилтон поздравил Александра Усика с победой в реванше с Джошуа

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях оценил победу украинского боксёра Александра Усика над Энтони Джошуа.



В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Победу в поединке раздельным решением судей одержал Усик и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.



«Какой отличный бой! Этот парень очень скромен и настоящий чемпион! Мои поздравления», — написал Хэмилтон в одной из социальных сетей.



После боя Александр Усик выразил желание провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри. Непобеждённый тяжеловес и чемпион мира по версии WBC принял вызов.