Хэмилтон поздравил Александра Усика с победой в реванше с Джошуа
Поделиться
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях оценил победу украинского боксёра Александра Усика над Энтони Джошуа.
В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Победу в поединке раздельным решением судей одержал Усик и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.
«Какой отличный бой! Этот парень очень скромен и настоящий чемпион! Мои поздравления», — написал Хэмилтон в одной из социальных сетей.
После боя Александр Усик выразил желание провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри. Непобеждённый тяжеловес и чемпион мира по версии WBC принял вызов.
Новость по темеУсик — Джошуа 2: видео боя, лучшие моменты
Комментарии
- 23 августа 2022
-
11:57
-
11:12
-
10:26
-
09:58
-
01:02
-
00:57
- 22 августа 2022
-
23:56
-
23:01
-
22:58
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
20:58
-
19:54
-
19:05
-
18:57
-
17:54
-
17:25
-
16:47
-
16:09
-
14:36
-
14:14
-
12:58
-
12:33
-
11:04
-
10:10
-
03:20
-
01:29
-
00:36
- 21 августа 2022
-
23:57
-
22:59
-
20:55
-
19:16
-
18:53
-
17:27
Партнерский контент