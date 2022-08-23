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«Я горжусь тобой». Хэмилтон обратился к Энтони Джошуа

«Я горжусь тобой». Хэмилтон обратился к Энтони Джошуа
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил поддержку соотечественнику Энтони Джошуа, который уступил Александру Усику в бое-реванше.

«Тяжёлая работа и самопожертвование — это то, чего никто не сможет понять. Это огромные задачи для нашего духа и разума. Я горжусь тобой за всё, что ты сделал, оставайся собой. Дело не в том, как мы падаем, а в том, как встаём, и ты от этого оправишься, брат. Держи голову выше», — написал Хэмилтон в одной из своих социальных сетей.

Энтони Джошуа в ночь на 21 августа во второй раз подряд проиграл Александру Усику. Украинец одержал победу раздельным решением судей и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Это третье поражение Энтони Джошуа за карьеру.

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