«Хаас» подтвердил, что Шумахер получит обновлённый болид на Гран-при Бельгии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что на Гран-при Бельгии оба пилота команды получат обновлённые машины.
Напомним, в Венгрию «Хаас» привёз обновлённый болид только для Кевина Магнуссена. В Бельгии Мик Шумахер также получит обновление.
«Да, на этот раз обе машины получат пакет обновлений. Перед паузой у нас был готов только один комплект, и мы сообщили, что обновление получит одна машина, чтобы собрать некоторые данные, которые помогли бы нам после возвращения сразу начать работать над настройками.
Мы увидели, что полученные цифры соответствовали показателям в аэротрубе, что является хорошим знаком. Теперь нужно выжать из этого максимум. Перед паузой мы внимательно изучили данные. На данный момент всё выглядит хорошо, и, надеюсь, мы улучшим наше время на круге», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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