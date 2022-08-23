«Хаас» связывался с Риккардо перед Гран-при Венгрии

Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо может продолжить карьеру в «Хаасе», как сообщает издание ESPN.



По информации источника, руководитель американской команды Гюнтер Штайнер уже связывался с Даниэлем Риккардо перед Гран-при Венгрии. Австралиец может заменить Мика Шумахера, у которого заканчивается контракт в конце сезона.



Риккардо, в свою очередь, также может покинуть «Макларен», если его место займёт Оскар Пиастри. При этом у Даниэля есть опция, которой он может воспользоваться и продлить соглашение ещё на сезон. Ещё одним кандидатом на опытного пилота считается «Альпин».



В нынешнем сезоне Формулы-1 Даниэль Риккардо набрал 19 очков и располагается на 12-м месте в общем зачёте пилотов.