Пятый этап RDS EUROPE в Нижнем Новгороде: 59 участников и редкая техника

27–28 августа состоится пятый этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE. Соревнования пройдут на трассе «Нижегородское кольцо». Традиционно для RDS EUROPE в субботу пройдёт квалификация (одиночные заезды). В воскресенье – парад пилотов, автограф-сессия и парные заезды ТОП 32.



На старте ожидается 59 пилотов, в том числе все лидеры чемпионата и фавориты болельщиков: в Нижний Новгород приедут Антон Козлов и Денис Сорокопуд, Алексей Козлов и Леонид Шнайдер, Данила Воробьёв и Сергей Кузнецов, Илкин Мамишев и Сергей Стилов. Интересно, что к постоянному сильному составу участников присоединятся пилоты RDS GP Борис Абрамов, Николай Горковенко и Роман Тиводар. Также в борьбу за призы пятого этапа на домашней трассе вступят нижегородские пилоты Георгий Дёмин и Дмитрий Мохов, знакомые нам по сезону-2021. Подал заявку (впервые в 2022 году) бронзовый призёр нижегородского этапа прошлого года Стефан Моносов. Подиум в эти выходные может быть очень непредсказуемым, а борьба за очки чемпионата, такие ценные за один шаг до финала, получает дополнительную интригу.



Судить пятый этап будут представители команды «Московский Спорт» Федор Дзежиц, Евгений Ружейников и Сергей Щербаков.



Заезды ожидаются тем более эффектными, ведь трасса в Нижнем Новгороде просто создана для быстрого и дымного дрифта. «Нижегородское кольцо» пилоты любят за высокие скорости и удовольствие в полной мере реализовать весь потенциал спортивной техники. Болельщики – за возможность почувствовать себя в самом сердце борьбы и ощутить рёв моторов каждой клеточкой тела: автомобили здесь проносятся в завораживающей близости от трибун. В расположении любителей дрифта комфортные крытая и открытая трибуны с прекрасным обзором трассы.



Грядущий этап RDS EUROPE обещает стать не только одним из самых богатых на количество участников, но и очень интересным с точки зрения представленной техники: в списке заявок Chevrolet Monte Carlo СС (Тимофей Кошарный), Dodge Viper (Александр Абрамов), Toyota Verossa VR25 (Владимир Сергеев), BMW F22 (Николай Горковенко). Все эти редкие гоночные болиды можно будет рассмотреть и сфотографировать: вход в паддок включён во все категории билетов.

В воскресенье болельщиков приглашают посетить автограф-сессию — это уникальная возможность выйти на трассу после парада пилотов и лично пообщаться с любимыми гонщиками. Посещение автограф-сессии включено во все категории билетов на воскресенье и уикенд.



Продажа билетов уже открыта на сайте rdseurope.ru. Мероприятие не имеет возрастных ограничений. Дети до семи лет проходят на соревнования бесплатно, в сопровождении взрослых. Для детей 7–12 лет предусмотрен специальный тариф. Также за событием можно наблюдать онлайн: бесплатная трансляция будет доступна на сайте rdstv.ru.