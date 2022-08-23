«При Экклстоуне такого бы не было». Комментатор Алексей Попов — о словах Доменикали

Российский комментатор Алексей Попов прокомментировал заявление главы Формулы-1 Стефано Доменикали.
Напомним, Доменикали заявил, что гонки в России больше никогда проводиться не будут.
«Во время летней паузы побывал на «Игоре Драйв» — прекрасная трасса и автодром. Очень жаль, что Гран-при России в следующем году там не пройдёт. И очень жаль слышать слова Доменикали о том, что в России больше гонок не будет никогда.
При Жане Тодте и Берни Экклстоуне такого бы не было. Понятно, что вряд ли они пошли бы против мейнстрима и гонка состоялась в этом сезоне, но не представляю от них заявления о том, что в России никогда не будет гонок. Надеюсь, Доменикали рано или поздно пересмотрит своё мнение», — сказал Попов в видео на YouTube-канале SMP Racing.
- 23 августа 2022
-
17:58
-
17:56
-
16:51
-
16:43
-
15:13
-
14:19
-
13:02
-
11:57
-
11:12
-
10:26
-
09:58
-
01:02
-
00:57
- 22 августа 2022
-
23:56
-
23:01
-
22:58
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
20:58
-
19:54
-
19:05
-
18:57
-
17:54
-
17:25
-
16:47
-
16:09
-
14:36
-
14:14
-
12:58
-
12:33
-
11:04
-
10:10
-
03:20
-
01:29