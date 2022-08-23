«При Экклстоуне такого бы не было». Комментатор Алексей Попов — о словах Доменикали

Российский комментатор Алексей Попов прокомментировал заявление главы Формулы-1 Стефано Доменикали.



Напомним, Доменикали заявил, что гонки в России больше никогда проводиться не будут.



«Во время летней паузы побывал на «Игоре Драйв» — прекрасная трасса и автодром. Очень жаль, что Гран-при России в следующем году там не пройдёт. И очень жаль слышать слова Доменикали о том, что в России больше гонок не будет никогда.



При Жане Тодте и Берни Экклстоуне такого бы не было. Понятно, что вряд ли они пошли бы против мейнстрима и гонка состоялась в этом сезоне, но не представляю от них заявления о том, что в России никогда не будет гонок. Надеюсь, Доменикали рано или поздно пересмотрит своё мнение», — сказал Попов в видео на YouTube-канале SMP Racing.

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