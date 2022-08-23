Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен объяснил, почему критиковал «Ред Булл» в начале сезона

Макс Ферстаппен объяснил, почему критиковал «Ред Булл» в начале сезона
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему позволял себе критические сообщения в адрес команды на старте нынешнего сезона Формулы-1.

«В Формуле-1, так же, как и в картинге, всё может измениться очень быстро. Идёт борьба за титул, и именно поэтому я был очень критичен к команде. Мы не можем допускать ошибок, если хотим бороться за чемпионство. К счастью, ошибались и наши конкуренты. Но полагаться на это всё-таки нельзя. Потому что они будут учиться», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365 со ссылкой на Channel 4.

Напомним, Ферстаппен в настоящее время является лидером общего зачёта пилотов Формулы-1. В его активе 258 очков. У Шарля Леклера («Феррари»), занимающего вторую позицию, 178 баллов.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

10 лучших пилотов сезона в Формуле-1: Леклер или Ферстаппен, Хэмилтон или Расселл? 10 лучших пилотов сезона в Формуле-1: Леклер или Ферстаппен, Хэмилтон или Расселл?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022