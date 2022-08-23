Макс Ферстаппен объяснил, почему критиковал «Ред Булл» в начале сезона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему позволял себе критические сообщения в адрес команды на старте нынешнего сезона Формулы-1.



«В Формуле-1, так же, как и в картинге, всё может измениться очень быстро. Идёт борьба за титул, и именно поэтому я был очень критичен к команде. Мы не можем допускать ошибок, если хотим бороться за чемпионство. К счастью, ошибались и наши конкуренты. Но полагаться на это всё-таки нельзя. Потому что они будут учиться», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365 со ссылкой на Channel 4.



Напомним, Ферстаппен в настоящее время является лидером общего зачёта пилотов Формулы-1. В его активе 258 очков. У Шарля Леклера («Феррари»), занимающего вторую позицию, 178 баллов.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: