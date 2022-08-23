Макс Ферстаппен объяснил, почему критиковал «Ред Булл» в начале сезона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, почему позволял себе критические сообщения в адрес команды на старте нынешнего сезона Формулы-1.
«В Формуле-1, так же, как и в картинге, всё может измениться очень быстро. Идёт борьба за титул, и именно поэтому я был очень критичен к команде. Мы не можем допускать ошибок, если хотим бороться за чемпионство. К счастью, ошибались и наши конкуренты. Но полагаться на это всё-таки нельзя. Потому что они будут учиться», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365 со ссылкой на Channel 4.
Напомним, Ферстаппен в настоящее время является лидером общего зачёта пилотов Формулы-1. В его активе 258 очков. У Шарля Леклера («Феррари»), занимающего вторую позицию, 178 баллов.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
- 23 августа 2022
-
18:44
-
17:58
-
17:56
-
16:51
-
16:43
-
15:13
-
14:19
-
13:02
-
11:57
-
11:12
-
10:26
-
09:58
-
01:02
-
00:57
- 22 августа 2022
-
23:56
-
23:01
-
22:58
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
20:58
-
19:54
-
19:05
-
18:57
-
17:54
-
17:25
-
16:47
-
16:09
-
14:36
-
14:14
-
12:58
-
12:33
-
11:04
-
10:10
-
03:20