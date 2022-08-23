Кевин Магнуссен выступил против работы стюардов в Формуле-1
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Пилот «Хааса» датчанин Кевин Магнуссен присоединился к группе гонщиков Формулы-1, выступивших против работы стюардов.
Напомним, на Гран-при Австрии несколько пилотов были оштрафованы за слишком частые выезды за пределы трассы. Аналогичные инциденты произошли и на этапе в Великобритании, однако обошлось без санкций.
«Я считаю, будет лучше, если гонщики и ФИА станут работать вместе и не позволять посторонним говорить о том, что происходит. Есть определённые вещи, которые можно улучшить, очевидно. Нам бы хотелось иметь более последовательное управление, чтобы мы понимали, что можно делать, а что – нет», – приводит слова пилота издание RacingNews365.
Ранее в интервью Магнуссен рассказал о целях «Хааса» на оставшуюся часть сезона-2022.
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