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В «Альпин» обозначили позицию по готовности провести свободные практики с Оскаром Пиастри

В «Альпин» обозначили позицию по готовности провести свободные практики с Оскаром Пиастри
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Команда Формулы-1 «Альпин» не намерена отказываться от своих обязательств по отношению к Оскару Пиастри и готова предоставить ему возможность принять участие в свободных практиках в своём составе. Об этом информирует издание Auto Hebdo.

При этом подчёркивается, что в тренировке на предстоящем Гран-при Бельгии Пиастри участия принимать не будет.

Напомним, согласно регламенту команды Формулы-1 обязаны в ходе сезона привлекать молодых пилотов к участию как минимум в двух практиках. Между «Альпин» и Пиастри произошла скандальная ситуация после того, как в команде объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них. Пиастри, однако, буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать.

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