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Мик Шумахер высказался о возобновлении сезона Формулы-1

Мик Шумахер высказался о возобновлении сезона Формулы-1
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Пилот американской команды Формулы-1 «Хаас» Мик Шумахер высказался о скором возобновлении чемпионата.

«Надеюсь, что во второй части сезона мы сможем ожидать больше очков. У нас впереди несколько трасс, которые, вероятно, нам подходят. Однако будут и трассы, где у нас, возможно, будут сложности. Надеюсь, у нас будет шанс набрать добротное количество очков. Так что я с нетерпением жду возобновления чемпионата. Мы будем выкладываться по полной и, надеюсь, будем в итоге пожинать плоды. Я полностью заряжен и готов к бою!» — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».

Напомним, сезон в Формуле-1 возобновится Грап-при Бельгии. Он пройдёт с 26 по 28 августа.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

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