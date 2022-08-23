Мик Шумахер высказался о возобновлении сезона Формулы-1
Поделиться
Пилот американской команды Формулы-1 «Хаас» Мик Шумахер высказался о скором возобновлении чемпионата.
«Надеюсь, что во второй части сезона мы сможем ожидать больше очков. У нас впереди несколько трасс, которые, вероятно, нам подходят. Однако будут и трассы, где у нас, возможно, будут сложности. Надеюсь, у нас будет шанс набрать добротное количество очков. Так что я с нетерпением жду возобновления чемпионата. Мы будем выкладываться по полной и, надеюсь, будем в итоге пожинать плоды. Я полностью заряжен и готов к бою!» — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».
Напомним, сезон в Формуле-1 возобновится Грап-при Бельгии. Он пройдёт с 26 по 28 августа.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Новость по темеГлок: после ухода Мазепина финансы «Хааса» под вопросом
Комментарии
- 23 августа 2022
-
20:58
-
19:47
-
19:40
-
18:44
-
17:58
-
17:56
-
16:51
-
16:43
-
15:13
-
14:19
-
13:02
-
11:57
-
11:12
-
10:26
-
09:58
-
01:02
-
00:57
- 22 августа 2022
-
23:56
-
23:01
-
22:58
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
20:58
-
19:54
-
19:05
-
18:57
-
17:54
-
17:25
-
16:47
-
16:09
-
14:36
-
14:14
-
12:58
-
12:33
Партнерский контент