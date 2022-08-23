«Феррари» F300 Михаэля Шумахера продана на аукционе за $ 6,22 млн

Машина «Феррари» F300 семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера, на которой он провёл сезон 1998 года, продана на престижном аукционе «Сотбис» в Калифорнии (США) за $ 6,22 млн, сообщает издание F1i.

Напомним, в 1998 году ещё только двукратный чемпион мира Шумахер сразился за чемпионский титул на болиде F300 с финским конкурентом из «Макларена» Микой Хаккиненом, впоследствии ставшим победителем. На машине Шумахер одержал шесть побед в сезоне-1998, а в следующем году «Феррари» продала болид частному коллекционеру.

Рекорд же среди проданных машин Ф-1 принадлежит ещё одному болиду Шумахера – F2001, проданному в минувшем году за $ 7,5 млн.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга в результате падения на горнолыжном курорте. С того момента информации о здоровье знаменитого гонщика практически не поступает.