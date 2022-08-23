Монтойя предположил, какая команда Формулы-1 превосходит остальных в доработке авто

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что «Мерседес» превосходит другие команды в плане развитии авто.



«Думаю, что в доработке авто «Мерседес» превосходит всех остальных. Вопрос в том, настолько ли большой шаг они совершили, чтобы выигрывать каждую гонку. Я вижу, что у «Мерседеса» может быть шанс выиграть пару гонок в этом году, если их развитие пойдёт хорошо. Необходимо помнить, что развивается не только немецкая команда, но и все остальные. Все работают и считают, что их разработки и их идеи самые лучшие», — приводит слова издание Vegas Insider.

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:

Ранее Монтойя оценил переход Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» по окончании нынешнего сезона.