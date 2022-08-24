Култхард: «Феррари» станет угрозой для «Ред Булл» в оставшейся части сезона

Вице-чемпион Формулы-1 шотландец Дэвид Култхард считает, что «Феррари» составит серьёзную конкуренцию лидерам нынешнего чемпионата «Ред Булл» в оставшейся части сезона.

«Я считаю, что в «Феррари» представили очень быструю для гонок машину, управляемую двумя быстрыми гонщиками. Очевидно, Шарлю [Леклеру] было комфортнее использовать результаты квалификации в первой половине сезона, но, как по мне, Карлос [Сайнс] смог вернуться и показать хороший темп в последних двух гонках. Думаю, что «Феррари» станет реальной угрозой для «Ред Булл» в оставшейся части сезона, если говорить о победах», – приводит слова Култхарда издание Jalopnik.com.

Ранее стало известно, что машина «Феррари» F300 семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, на которой он провёл сезон 1998 года, продана на аукционе за $ 6,22 млн.