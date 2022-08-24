Отмар Зафнауэр: «Альпин» заранее купила энергию, и это сэкономило нам миллионы

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о стратегическом решении команды, принятом в начале года, с целью предотвращения резкого повышения затрат на электроэнергию. По словам Зафнауэра, это позволило «Альпин» сэкономить значительную сумму денег, которую она затем смогла направить на повышение производительности машины.
«Мы заранее купили энергию, и это сэкономило нам миллионы. Мы оплатили энергию на будущее и некоторые материалы. Считаю, что это был умный ход.
Вероятно, наполовину это было сделано благодаря хорошим стратегическим решениям. Наши финансисты видели, какими темпами идёт инфляция, и поэтому приняли несколько правильных решений о закупках по более низкой цене.
Но и структурно мы устроены немного по-другому, и, как мне кажется, при лимите бюджета мы находимся в лучшем положении, чем некоторые другие команды. Таким образом, у нас появилась возможность нанять ещё 75 человек, не беспокоясь о потолке расходов», — приводит слова Зафнауэра Autosport.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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